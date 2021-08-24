Это государственный праздник в честь принятия в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.

Сегодня в Украине отмечается 30-я годовщина независимости.

Это государственный праздник в честь принятия в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.

В связи годовщиной независимости по всей стране состоятся торжественные мероприятия.

Так, в Киеве состоится парад войск, во время которого проведут артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

В столице в 17:00 на площади Конституции начнется концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли.

Вечером на НСК "Олимпийский" будет проходить праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". В мероприятии примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Из-за праздничных мероприятий в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Автор: Светлана Закелова