Сегодня в Украине отмечается 30-я годовщина независимости.
Это государственный праздник в честь принятия в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.
В связи годовщиной независимости по всей стране состоятся торжественные мероприятия.
Так, в Киеве состоится парад войск, во время которого проведут артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.
В столице в 17:00 на площади Конституции начнется концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли.
Вечером на НСК "Олимпийский" будет проходить праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". В мероприятии примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.
Из-за праздничных мероприятий в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.