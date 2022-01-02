Мужчина был босым, и только в спортивных штанах.

В центре Одессы задержан полуголый мужчина с ружьем.

Об этом журналистам сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Отмечается, что босого мужчину, на котором были только спортивные штаны, вчера поздно вечером увидели охранники коммунального учреждения "Муниципальная стража" возле поста "Воронцовский".

Одессит, 1981 г.р., в таком виде разгуливал по улице, а в руках у него было

ружье.

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Мужчину задержали и вызвали правоохранителей, которые забрала его в Приморский отдел полиции Одессы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Как сообщал УНИАН, возле Мариуполя Донецкой области правоохранители на автомобиле увидели, что по дороге бежал голый мужчина, пытались его остановить, но не предприняли решительных шагов. Позже интернет-пользователи сообщили, что мужчина, который бежал по дороге голышом, найден мертвым.

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