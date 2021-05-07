Жителей дома эвакуировали.

В центре Одессы к газовой трубе жилого дома прикрепили боевую гранату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что на улице Конной, 11 неизвестные примотали боевую гранату скотчем к газовой трубе. Растяжку зафиксировали на ручке двери жилой квартиры.

Читайте такжеНа Херсонщине местному депутату бросили гранату под дом

Люди утверждают, что о случившемся в полицию сообщили жильцы дома.

На месте происшествия работают взрывотехники, представители соответствующих коммунальных служб и спасатели. Жителей дома эвакуировали.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая