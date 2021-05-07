В Одессе гранату прикрепили к газовой трубе жилого дома / фото odessa.online
В центре Одессы к газовой трубе жилого дома прикрепили боевую гранату.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Отмечается, что на улице Конной, 11 неизвестные примотали боевую гранату скотчем к газовой трубе. Растяжку зафиксировали на ручке двери жилой квартиры.
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Люди утверждают, что о случившемся в полицию сообщили жильцы дома.
На месте происшествия работают взрывотехники, представители соответствующих коммунальных служб и спасатели. Жителей дома эвакуировали.
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