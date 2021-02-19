Возле театра Ивана Франко в центре Киева водитель смертельно травмировал мужчину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия. Полиция объявила операцию по перехвату убийцы.
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Видео инцидента с камер видеонаблюдения выложили в городском Telegram-канале Киев Оперативный.
Водитель выехал на зебру – и это повлекло конфликт с пешеходом, который в тот момент переходил дорогу. Через несколько секунд после короткой словесной перепалки водитель вышел из салона и дважды ударил оппонента. Второй удар, как свидетельствуют кадры, оказался смертельным.
В то время внутри автомобиля находились и другие пассажиры, которые, похоже, ситуацией удивлены не были.
Злоумышленник сел в авто и скрылся с места происшествия. Очевидцы пытались поднять потерпевшего, но тот не двигался.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook сообщил, что убийцу уже задержали в результате операции по перехвату.
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