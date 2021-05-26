Судебно-медицинская экспертиза признала отца невменяемым и представляющим угрозу для окружающих.

Мужчину, который в прошлом году зарезал на Черниговщине в поле семилетнего сына, отправят на принудительное лечение.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Согласно информации, постановлением Черниговского районного суда удовлетворено ходатайство ювенального прокурора о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 31-летнего жителя города Прилуки за совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка).

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый в момент совершения убийства не мог осознавать значение своих действий и руководить ими (находился в состоянии невменяемости). По своему психическому состоянию он представляет значительную общественную опасность для окружающих», - говорится в сообщении.

После вступления определения суда в законную силу гражданин будет госпитализирован в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. На время апелляционного обжалования указанного решения суда он будет находиться в Черниговской областной психиатрической больнице.

Трагедия на Черниговщине: что произошло

2 августа 2020 года после информации об исчезновении 7-летнего мальчика начались его поиски. Ребенка нашли мертвым с многочисленными ранениями на поле вблизи 126-го километра автодороги «Киев-Чернигов-Новые Яриловичи» в направлении с. Скоренец Черниговского района.

Как выяснили правоохранители, убил мальчика отец. Он нанёс своему семилетнему сыну не менее 106 ударов кухонным ножом и восемь ударов тупым предметом в область лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, вследствие чего мальчик скончался на месте происшествия.

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Автор: Ирина Синельник