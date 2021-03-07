Авария на Большой Васильковской в Киеве / патрульная полиция Киева
В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение на улице Большая Васильковская.
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Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.
"ДТП на Большой Васильковской. Движение затруднено", - отметили в полиции.
О подробностях аварии пока не сообщается.
По данным Google Maps, пробка сковала Большую Васильковскую и прилегающую улицу.
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