Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть мужчины.

В Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, около 15:30 в полицию поступило сообщение о падении человека из окна многоэтажки на улице Крещатик.

Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть мужчины.

По предварительной информации, погибший выпал из окна квартиры на 7 этаже многоэтажки.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства трагедии и общается со свидетелями и очевидцами.

После проведения первоочередных следственных действий инциденту будет дана правовая квалификация.

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Автор: Антонина Доломанжи