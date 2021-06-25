В Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, около 15:30 в полицию поступило сообщение о падении человека из окна многоэтажки на улице Крещатик.
Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть мужчины.
По предварительной информации, погибший выпал из окна квартиры на 7 этаже многоэтажки.
Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства трагедии и общается со свидетелями и очевидцами.
После проведения первоочередных следственных действий инциденту будет дана правовая квалификация.
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