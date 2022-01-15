Мужчина, толкнувший женщину на рельсы, пытался скрыться, однако был задержан.

В метро Брюсселя один из пассажиров, стоящих на станции в ожидании поезда, умышленно толкнул женщину на рельсы.

Момент инцидента попал на видео. Об этом сообщает VRT.

Инцидент произошел на брюссельской станции метро Rogier.

Машинисту поезда удалось применить экстренное торможение, благодаря чему женщина осталась жива.

Мужчина, толкнувший женщину на рельсы, пытался скрыться, однако был задержан. Сейчас бельгийская полиция проводит расследование преступления.

Брюссельская транспортная компания MIVB подтвердила факт инцидента, момент которого был зафиксирован камерами безопасности.

Читайте такжеСпасатели вырезали людей из искореженного металла: на Закарпатье масштабное ДТП (фото)

Вас также могут заинтересовать новости:

В харьковском метро обвалился потолок (фото)

Волна "минирований" в столице: проверяли ряд станций метро, аэропорты "Киев" и "Борисполь"