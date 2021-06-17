В Борисполе Киевской области владелец легкового автомобиля и его приятель-пассажир обнаружили под дном машины предмет, похожий на гранату Ф1.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области, опасный предмет обнаружили у переднего колеса.
«На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, оперативники и руководство Бориспольского районного управления полиции, работники взрывотехнической службы и патрульные. Каких-либо угроз жизни и здоровью граждан нет», – сообщили в полиции.
Как говорится в сюжете ТСН, предмет был примотан шнуровкой к подвеске машины.
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Гранату отправили на экспертизу, чтобы установить, боевая ли она.
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