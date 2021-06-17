В квартире 81-летнего киевлянина среди накопленного годами мусора обнаружили снаряд.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, вчера вечером патрульные получили вызов на улицу Петра Запорожца.
"Гражданин сообщил, что ухаживает за пожилым человеком, который на протяжении многих лет сносит в квартиру и хранит разные вещи. Заявитель решил навести порядок в жилище и испугался, когда среди мусора обнаружил предмет, похожий на снаряд", - говорится в сообщении.
Патрульные пообщались с 81-летним владельцем квартиры, но он так и не смог вспомнить, где и когда нашел предмет.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Днепровского управления полиции и взрывотехников.
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