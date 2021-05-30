В Бердянске врачи спасли жизнь детям, которые едва не утонули.
Об этом сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского областного совета.
Инцидент произошел 30 мая на Бердянской косе. Двух девочек достали из воды без дыхания, пишет Бердянск 24. На место происшествия прибыли фельдшерская и педиатрическая бригады.
Медики около 20 минут пытались спасти жизнь 9-летней девочки. На момент приезда врачей она находилась в состоянии клинической смерти. После восстановления основных показателей ее госпитализировали в больницу
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