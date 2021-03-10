В Бердянске в жилом доме взорвалась граната / pro.berdiansk.biz
На улице Волонтеров в Бердянске в квартире жилого дома прогремел взрыв. Погибли двое мужчин 50 и 60 лет. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
Читайте такжеВ Кропивницком прогремел взрыв в многоэтажке, двое пострадавших (фото)
Об этом сообщает местный сайт pro.berdiansk.biz. Инцидент произошел на 7-м этаже 9-этажного дома.
По предварительным данным в доме взорвалась граната. За жизнь пострадавшей женщины борются медики.
На месте происшествия работает полиция, в доме частично отключили газоснабжение.
pro.berdiansk.biz
pro.berdiansk.biz
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве три человека погибли при пожаре в недостроенной бане
- Полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в Деснянском районе Киева
- "ДТП-паровозик": в Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram