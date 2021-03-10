Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

На улице Волонтеров в Бердянске в квартире жилого дома прогремел взрыв. Погибли двое мужчин 50 и 60 лет. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает местный сайт pro.berdiansk.biz. Инцидент произошел на 7-м этаже 9-этажного дома.

По предварительным данным в доме взорвалась граната. За жизнь пострадавшей женщины борются медики.

На месте происшествия работает полиция, в доме частично отключили газоснабжение.

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Автор: Дмитрий Захаров