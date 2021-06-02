По информации СМИ, в больницу отвезли девять человек, в том числе и младенца. Семилетний мальчик в тяжелом состоянии.

В ДТП на Херсонщине столкнулись пять машин. В результате аварии пострадали девять человек, среди них шестеро - дети.

Как сообщает "Сегодня", семилетний мальчик в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, авария произошла на трассе между Голой Пристанью и Олешками: водитель автомобиля Volkswagen с прицепом разворачивался на дороге без предупредительного сигнала, когда в него врезались другие машины, которые ехали навстречу.

"Мы госпитализировали двух - семилетнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой в областную детскую больницу и трех детей четырех и восьми лет в Голопристанскую больницу", - рассказал врач медицины неотложных состояний Юрий Шашкин.

Всего в больницу забрали троих взрослых и шестерых детей.

Местный Telegram-канал сообщает, что столкнулись семь машин, погибла 58-летняя женщина.

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Автор: Катерина Комолова