В ДТП на Херсонщине столкнулись пять машин. В результате аварии пострадали девять человек, среди них шестеро - дети.
Как сообщает "Сегодня", семилетний мальчик в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, авария произошла на трассе между Голой Пристанью и Олешками: водитель автомобиля Volkswagen с прицепом разворачивался на дороге без предупредительного сигнала, когда в него врезались другие машины, которые ехали навстречу.
"Мы госпитализировали двух - семилетнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой в областную детскую больницу и трех детей четырех и восьми лет в Голопристанскую больницу", - рассказал врач медицины неотложных состояний Юрий Шашкин.
Всего в больницу забрали троих взрослых и шестерых детей.
Местный Telegram-канал сообщает, что столкнулись семь машин, погибла 58-летняя женщина.
Осторожно! На видео слышно нецензурную лексику
Вас также могут заинтересовать новости:
- Бил и бросал об пол: в Херсоне мужчина едва не убил собаку посреди магазина (фото)
- В Кривом Роге умерла беременная мать двоих детей, которую ранее поджег 17-летний сожитель
- "Где хочу - там и еду": поведение киевского таксиста на дороге возмутило сеть (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram