При предварительном осмотре следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

В селе Горошова на Тернопольщине местные жители обнаружили в реке Днестр тело мужчины. Как выяснилось, погибшим оказался житель Черновицкой области, утонувший еще 18 июля.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Тернопольской области. Отмечается, что парень 1999 года рождения 18 июля вместе с друзьями пошел купаться в селе Ржавинцы Черновицкой области, где исчез.

Течение отнесло тело на территорию Тернопольской области. При предварительном осмотре, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

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Ранее в Одессе на пляже утонул 17-летний юноша. Пострадавший отдыхал вместе с товарищем. Ребята находились на волнорезе. Юноша сказал другу, что плохо себя чувствует. Тем не менее они решились плыть.

По информации пресс-службы, юношу подняли с глубины почти 3 метров, реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут, но спасти его не удалось.

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Автор: Дмитрий Захаров