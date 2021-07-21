В селе Горошова на Тернопольщине местные жители обнаружили в реке Днестр тело мужчины. Как выяснилось, погибшим оказался житель Черновицкой области, утонувший еще 18 июля.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Тернопольской области. Отмечается, что парень 1999 года рождения 18 июля вместе с друзьями пошел купаться в селе Ржавинцы Черновицкой области, где исчез.
Течение отнесло тело на территорию Тернопольской области. При предварительном осмотре, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.
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Ранее в Одессе на пляже утонул 17-летний юноша. Пострадавший отдыхал вместе с товарищем. Ребята находились на волнорезе. Юноша сказал другу, что плохо себя чувствует. Тем не менее они решились плыть.
По информации пресс-службы, юношу подняли с глубины почти 3 метров, реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут, но спасти его не удалось.
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