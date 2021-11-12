Выявлено три фальшивых сертификата.

В аэропорту "Одесса" пограничники обнаружили поддельные COVID-сертификаты у семьи украинцев, прибывшей из Египта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, фальшивки обнаружены вчера, 11 ноября.

"Воспользоваться ими пыталась прилетевшая из Египта семья украинских туристов. Во время въезда в Украину и прохождения пограничного контроля наши соотечественники предоставили три недействительных сертификата о прививках от COVID-19", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в отряде, поддельные документы о вакцинации были у мужчины, 1988 г. р., 33-летней женщины и девочки, 2008 г. р.

Читайте такжеПинали ногами и руками: в Мелитополе с криками и матами выгнали из маршрутки "антимасочника" (видео)Отмечается, что подделка международных свидетельств о вакцинации выявлена с помощью программного обеспечения SafeBorder.

"Электронная проверка сертификатов о вакцинации занимает всего несколько секунд, во время которой осуществляется сканирование QR-кода, содержащегося на документе, после чего SafeBorder показывает инспектору результат – сертификат действителен или нет", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время граждане с поддельными сертификатами переданы сотрудникам Национальной полиции, которые устанавливают обстоятельства правонарушения.

Напомним, в СБУ констатируют, что торговля фальсифицированными COVID-сертификатами становится массовой, а цены на них снижаются.

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Автор: Лариса Козовая