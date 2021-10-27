За последние два месяца злоумышленники обогатились на полмиллиона гривен.

В Чернигове владелицу туристического агентства и двух медиков уличили в подделке и продаже COVID-сертификатов.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Как установили правоохранители, схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам приобрести сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту туристическую компанию только за поддельными документами и никуда не собирались путешествовать.

Женщина сговорилась с врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры. После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты. А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дия" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у на самом деле непривитого лица. Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов.

Читайте такжеКак сгенерировать COVID-сертификат в "Дие": подробная инструкция с фотоВ среднем за день изготавливалось по 20 фальшивых сертификатов. Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. грн от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными.

Правоохранители провели одновременные обыски в рабочих кабинетах медицинских работников, в офисе туристического агентства и дома у всех фигурантов. По результатам изъяты компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Ирина Синельник