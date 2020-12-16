Свою добычу воры сдавали в ломбарды и продавали.

В аэропорту Херсона разоблачили трех грузчиков, воровавших вещи из багажа пассажиров. Воры действовали, когда оказывались вне заноса действия камер наблюдения.

Читайте такжеВ центре Киева обокрали французского журналиста

Об этом говорится в сюжете ТСН. Служба безопасности аэропорта поймала грузчиков с поличным.

В полиции рассказали, что сообщения о кражах начали поступать от пассажиров еще летом. У людей исчезали из чемоданов ноутбуки, телефоны и другие ценные вещи. Воры не брезговали даже едой и духами.

Грузчики-воры живут в соседней деревне, свою добычу они сдавали в ломбарды и продавали. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

"Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителей полицейские изъяли немало еще нереализованных вещей потерпевших. Общая сумма нанесенного ущерба составляет не менее 30 тысяч гривень. Сейчас грабители подозреваются в совершении более 15 краж", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров