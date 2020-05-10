Разбитое авто и двое погибших: в Бердянске ночью Lanos столкнулся с Volkswagen

Еще три человека с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Ночью 10 мая в Бердянске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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По данным правоохранителей, водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь по улице Макарова, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля Daewoo Lanos от полученных травм погибли на месте происшествия, еще два пассажира, а также водитель автомобиля Volkswagen Jetta с телесными повреждениями доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине разоблачили двух патрульных полицейских в похищении иномарки в г. Харькове.