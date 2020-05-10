цей матеріал доступний українською

Разбитое авто и двое погибших: в Бердянске ночью Lanos столкнулся с Volkswagen

16:28, 10 мая 2020
Происшествия
142 0
Один из автомобилей сильно пострадал / фото: zp.npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Читайте такжеКиевляне обустроили баню на 20 этаже многоэтажки – там возник пожар (фото)

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь по улице Макарова, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля Daewoo Lanos от полученных травм погибли на месте происшествия, еще два пассажира, а также водитель автомобиля Volkswagen Jetta с телесными повреждениями доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине разоблачили двух патрульных полицейских в похищении иномарки в г. Харькове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter