Родные мужчины вовремя заметили, что в гробу был незнакомый человек, и "обменяли" тело.

В Энергодаре Запорожской области во время похорон родственники покойного обнаружили в гробу другого мужчину. Как оказалось потом, в местном морге просто перепутали покойников.

Об этом сообщает местное издание en-news.com.ua.

Ошибку работников морга заметили родные покойника непосредственно во время похорон. Сын мужчины досмотрел, что в гробу лежит не его отец. Позже вся семья подтвердила, что это не их родственник.

Читайте такжеПотерянный в моргеПохороны прервали, а семья сразу же обратилась к работникам морга. Родные рассказали, что сначала руководство учреждения отказалось признать ошибку. Работники морга пытались доказать семье покойного, что это их муж и отец. Изменения во внешности мужчины они аргументировали тем, что он после перенесенного коронавируса и реанимации изменился до неузнаваемости.

Впрочем, выяснилось, что мужчина умер от другой болезни. Его тело все это время находилось в морге. Работники учреждения просто перепутали покойников.

Родственникам отдали тело. Через два часа похороны продолжили.

Как сообщал УНИАН, в Индии объявлен мертвым мужчина внезапно "ожил" в морге. 45-летнего электрика Шрікеша Кумара из индийского штата Уттар-Прадеш объявили мертвым после ДТП. Однако мужчина неожиданно начал дышать после ночи, проведенной в морге.

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Автор: Марта Гичко