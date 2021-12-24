По ее словам, в здание больницы ворвались люди, которые угрожают ее заместителям.

Уволенная главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила о рейдерском захвате медучреждения.

На своей странице в Facebook она сообщила, что в здание ворвались люди, которые угрожают ее заместителям, они требуют выдать трудовую книжку экс-главврача и приказ об увольнении.

Федорова подчеркнула, что на ее заместителей морально давят, даже медикам поступают угрозы.

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"Прошу помочь моим коллегам! В нашу больницу ворвались люди. С криками и угрозами подвергают прессинг морального давления моих заместителей. Требуют выдать им мою трудовую книжку и приказ об увольнении меня как главного врача и как врача. На аргументы заместителя, что увольнять меня как врача не за что, отвечают угрозами. На уговоры перевести все в законное русло и за адвоката больницы продолжить разговор – поток угроз. Защитите моих рабочих. Остановите произвол", - написала Федорова.

Медик также уточнила, что люди, которые ворвались в больницу, руководствуются решением облсовета о ее увольнении и доверенностью, которую выдал облсовет. Она прикрепила к своему посту фото соответствующего документа.

Как писал УНИАН, депутаты Николаевского областного совета проголосовали за отставку главного врача Николаевской областной инфекционной больницы Светланы Федоровой.

Напомним, что в ноябре Федорова публично заявила о критической ситуации с медицинским кислородом для пациентов в больнице. После этого заявления медучреждение стало известно на всю страну.

"Пока власть рассказывает, что с кислородом все замечательно, кислорода нет! Не можем заправить со вчерашнего дня 400 кг жидкого кислорода. К вечеру это будет 600, к завтрашнему утру – 800 кг, которых негде достать за любые деньги. Баллоны на такой поток больных не спасают ... Ау, ОГА и облсовет! Проснитесь!"- заявила тогда Федорова.

В больнице начались проверки от Министерства здравоохранения.

Вчера стало известно, что с 1 января 2022 года Николаевскую инфекционную больницу закрывают.

"Больницу не подали как "ковидную", НСЗУ отказала в заключении договоров. Прошу всех родственников больных забирать своих пациентов куда скажет облздрав. Нам не сообщают куда переводить", - сообщила Федорова.