Ей оказывают медицинскую помощь.

В Верховной Раде на голову депутата от "Голоса" Александры Устиновой упал дверной засов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - написала она.

Сама Устинова также опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой видно, что у нее разбита голова.

"Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно", - написала она.

Ранее сообщалось, что в Кременчугской городской больнице умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детсаду.

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Автор: Людмила Жерновская