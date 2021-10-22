В Верховной Раде на голову депутата от "Голоса" Александры Устиновой упал дверной засов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - написала она.
Сама Устинова также опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой видно, что у нее разбита голова.
"Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно", - написала она.
Ранее сообщалось, что в Кременчугской городской больнице умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детсаду.