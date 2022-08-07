Вероятно, речь может идти о Вячеславе Онисько.

О задержании экс-заместителя главы ГУР и одного из руководителей Государственного космического агентства, сообщило издание "Украинская правда". Вероятно, речь может идти о Вячеславе Онисько. Согласно информации СБУ, он был заместителем председателя ГУР МОУ, а потом работал на различных должностях этого ведомства.

В 2019 году Онисько начал работу в структуре Государственного космического агентства (ГКАУ) на должности заместителя Начальника Национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУИКС), а с января 2022 года возглавляет отдел регионального развития и координации НЦУИКС.

"Он (Онисько) занимал кабинет на 8 этаже помещения ГКАУ (ул. Московская 8 в Киеве), а Владимир Тафтай, руководитель агентства — на 6-м. Пересекались на совещаниях по разным вопросам" — подтвердил один из работников ГКАУ, который по понятным причинам попросил не называть его имени.

По информации СБУ, которую обнародовала "Украинская правда", "подозреваемый передавал российским спецслужбам тайную и совершенно тайную информацию относительно военно-политической ситуации в Украине" (источник — УП). Напомним, что ГКАУ является уполномоченным центральным органом исполнительной власти в государстве, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности. В частности, является ответственным за запуск Украиной спутников. 13 января 2022 года, ровно за месяц до начала военного вторжения РФ в Украину, ракетой-носителем Falcon 9 (компания SpaceX) на орбиту был выведен украинский спутник Сич-2−30".

Спутник разрабатывал в рамках Национальной космической программы Украины, за выполнение которой отвечает ГКАУ.

Согласно расследованию издания "Заборона", спутник Сич-2-30 "потерялся" в открытом космосе, так и не передав на Землю ни одного снимка. Но на этапе поиска партнера для запуска спутника украинские власти проводили переговоры не только со SpaceX Илона Маска, но и с компанией Exolaunch, офис которой находится в Германии, однако его руководящий состав переполнен русскими фамилиями, как, например, Жанна Медведева, вице-президент по запускам, которая до Exolaunch работала на "Роскосмос".

Переговоры о полете именно при участии посредника Exolaunch осуществлялись уже тогда, когда Онисько уже работал в ГКАУ. Факт переговоров подтверждал нардеп Дмитрий Кисилевский в своем посте от 7 апреля 2021 года.

Вероятно, подозреваемый в сотрудничестве со страной-агрессором в течение очень длительного времени мог иметь доступ к стратегической информации, мог быть участником важных для государства переговоров, а также имел возможность лоббировать интересы российской стороны. Следовательно, открытым остается вопрос об ответственности руководства Государственного космического агентства за кадровую политику в стратегически важном секторе для экомики и безопасности Украины.