Для того, чтобы спасти жизнь женщине, правоохранителям пришлось выбить дверь в комнату.

В Одессе патрульные в среду, 15 сентября, спасли женщину, которая порезала себе на руках вены.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, вчера вечером инспекторы Тарас Мищенко и Кристина Задорожная получили вызов о попытке самоубийства на улице Жаботинского.

По данным ведомства, обеспокоенные дочери сообщили, что их мать закрылась в комнате и хочет покончить с собой.

Читайте такжеСекунды до гибели: в сети показали, как железнодорожник спас пешехода в Ривне (видео)"Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу. На месте происшествия они приняли решение выбить дверь запертой изнутри комнаты… Внутри патрульные увидели женщину с множественными порезами и лезвием в руках", – рассказали в управлении.

Инспекторы остановили кровотечение, наложив повязки, а также начали успокаивать женщину. Позже на место происшествия прибыла скорая помощь, медики которой госпитализировали потерпевшую.

Ранее похожий инцидент произошел в городе Днепр – 14-летняя девушка решилась на смертельно опасный шаг, но смогла выжить.

Малолетняя утром 2 сентября спрыгнула с Усть-Самарского и самостоятельно приплыла к берегу.

Журналисты узнали, что девушку на берегу ждали полицейские. Копы вызвали для нее скорую.

Девушку госпитализировали. Скорее всего, она не получила серьезные травмы, поскольку ее якобы планировали отпустить домой в тот же день.

Автор: Лариса Козовая