Устанавливаются детали инцидента.

В Лодзинском воеводстве Польши полиция пыталась задержать украинца, который находился там на заработках, однако он умер.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

По предварительной информации, перед тем, как надеть наручники, полицейские применили электрошокер. 40-летнему украинцу стало плохо, после чего он умер.

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Инцидент находится под личным контролем украинского консула в Варшаве. Дмитрий Горбаль рассказал, что после выводов экспертов будет понятно, сможет ли семья погибшего ожидать компенсации.

"Если это было превышение, то будет вопрос о компенсации, но пока об этом еще нельзя говорить, потому что нет результатов экспертизы", - говорит дипломат.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух украинок в Польше в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса.

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Автор: Юрий Годован