По факту ДТП польские правоохранители возбудили уголовное дело.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух украинок в Польше в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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«30 октября около 17:00 по варшавскому времени в местности Старый Нацпольськ (Стары-Нацпольск) Мазовецкого воеводства произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 4 человека, из которых две гражданки Украины», - заявили в ведомстве.

По данным МИД, родные погибших официально проинформированы.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле Посольства Украины в Республике Польша», - добавили в министерстве.

Гибель украинок в Польше: что известно об аварии

30 октября в населенном пункте Стары-Нацпольск результате столкновения грузовика DAF и автомобиля Ford Transit, четыре человека погибли на месте происшествия - 52-летний водитель и 25-летний пассажир (оба местные граждане) и две гражданки Украины.

Водитель грузовика, 64-летний украинец, хотел избежать столкновения с другой грузовиком, который ехал перед ним, и повернул налево. Однако, задев другой грузовик, на встречной полосе его DAF столкнулся с Ford Transit.

Водителя DAF госпитализировали с травмами.

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Автор: Виталий Саенко