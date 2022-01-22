Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранителями установили и задержали мужчину, который совершил серию "минирований" в Мелитополе (Запорожская область).
Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчина воспользовался мобильным телефоном и сообщил на горячую линию полиции, что якобы установил взрывные устройства по всему Мелитополю. Первым он якобы заминировал районный отдел полиции.
Правоохранители не начали проверять весь город. По результатам обследования помещений и прилегающих территорий райотдела выяснили, что сообщение о минировании ложное.
Читайте такжеБольшинство псевдосообщений о минировании в Украине поступают из РФ - МВД
В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Нацполиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.
По факту ложного сообщения о минировании начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.
Проверяется факт причастности гражданина к совершению других аналогичных преступлений на территории области.