Глава МВД подчеркнул, что такие сообщения используют для распространения паники.

По данным Министерства внутренних дел Украины, большинство псевдосообщений о минировании поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из Российской Федерации.

Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

"В последнее время значительно увеличилось количество сообщений о якобы заминировании в общественных местах. Все они оказались фейковыми. И это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины", - отметил Монастырский.

Читайте такжеВ Днепре появилась информация о взрывчатке в школах, но детей оставили на урокахМинистр подчеркнул, что псевдосообщение используют для распространения паники среди украинского населения.

"Твердо уверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают!", - подчеркнул Монастырский.

Он отметил, что силы МВД находятся в полной готовности, а правоохранители сохраняют спокойствие.

Напомним, ранее в СБУ также заявили что за волной псевдомирований по всей стране стоит Россия.

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