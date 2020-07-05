Украинец пытался провезти через границу амфетамин и экстази в трусах

Львовянин напихал себе в нижнее белье килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.

На пропускном пункте "Шегини" на Львовщине пограничники задержали 27-летнего львовянина, который пытался провезти в трусах килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

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"Пограничники заблаговременно получили оперативную информацию от СБУ о перемещении львовянином через пункт пропуска запрещенных препаратов. Поэтому, когда вчера в пешеходный пункт пропуска "Шегини" на выход в Польшу прибыл 27-летний гражданин Украины, пограничники сразу направили его на тщательную проверку. Впоследствии, совместно с работниками СБУ и Галицкой таможни, охранники границы обнаружили килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази, которые наш соотечественник пытался переместить в нижнем белье", - говорится в сообщении.

Психотропные вещества были изъяты правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, ранее в морском порту "Южный" (Одесская обл.) найдено более 53 кг элитного кокаина, скрытого в бананах.

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