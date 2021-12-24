В результате ДТП, которое произошло в октябре 2019 года на Хмельнитчине, погибла 11-летняя девочка.

Подозреваемого в совершении смертельного ДТП гражданин Турецкой Республики экстрадирован в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Департамент международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора с привлечением каналов Интерпола обеспечил прием на территории Украины запрашиваемого лица – гражданина Турецкой Республики, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины). По результатам экстрадиционной процедуры компетентные органы Республики Болгария удовлетворили запрос украинской стороны о его выдаче", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, в октябре 2019 года произошло ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, которая в это время стояла на тротуаре. Во время проезда перекрестка на разрешенный сигнал светофора и совершения поворота автомобиль, за рулем которого был иностранец, не дал дорогу мотоциклу под управлением жителя Хмельницкой области, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем. В результате мотоцикл отбросило на пешехода.

После ДТП подозреваемый гражданин Турецкой Республики, скрываясь от органов досудебного расследования, выехал за пределы Украины, находился в международном розыске и месяц назад был задержан на территории Республики Болгария.

"Подозреваемый экстрадирован в Украину и сейчас по ходатайству Хмельницкой областной прокуратуры к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В уголовном производстве в отношении иностранца ведутся следственные действия и принимаются меры к завершению досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Также ранее приговором Хмельницкого горрайонного суда водителю мотоцикла уже назначено наказание – 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Решение суда первой инстанции сейчас обжалуется стороной защиты в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, Под Кривым Рогом Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика сгорел легковой автомобиль водитель легковушки погиб.

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