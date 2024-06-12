Тело ребенка было обнаружено в лесу примерно в 2,5 километрах от дома ее родителей.

В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку Валерию, которая пропала без вести 3 июня. Как пишет Bild, полиция подтвердила, что тело, найденное в лесу недалеко от Дёбельна (Саксония) во вторник, принадлежит девочке.

"Это печальная уверенность. Погибшая - пропавшая девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье", - заявил в среду комиссар полиции Карстен Каемпф.

По данным полиции, тело ребенка было обнаружено во вторник вдали от лесных тропинок, в подлеске на непроходимой местности, примерно в 2,5 километрах от дома ее родителей.

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В полиции отметили, что Валерия стала жертвой преступления, и расследование убийства продолжается.

"В настоящее время наше расследование сосредоточено на круге общения семьи", - сказала Ингрид Бургхарт, представитель прокуратуры.

В то же время она добавила, что подозреваемых нет, аресты пока не произведены.

Она также добавила, что после расследования и вскрытия нет никаких признаков того, что девочка стала жертвой сексуального преступления.

Исчезновение Валерии - что известно

Валерия жила в Германии с матерью с 2022 года.

Последний раз девятилетнюю девочку видели в понедельник на прошлой неделе, когда она направлялась в школу в Дёбельне (Саксония). Однако она туда так и не приехала. Одноклассник Валерии утверждает, что видел девочку перед школой в день ее исчезновения около 9:20. Она, видимо, кого-то там ждала

При этом школа не сообщила матери о ее отсутствии, поэтому ее исчезновение заметили только днем, когда она не пришла домой.

В течение девяти дней сотни полицейских и десятки добровольцев искали девочку.

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