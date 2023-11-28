Речь идет о членах международной хакерской группы, которые атаковали ведущие мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов и тому подобное.

Украинские правоохранители при поддержке Европола и Евроюста провели многоуровневую спецоперацию по обезвреживанию международной хакерской группы, которая атаковала самые мощные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года.

Как сообщил Офис генерального прокурора, преступники разработали и обновляли вредоносное программное обеспечение, совершали хакерские атаки, подыскивали так называемые дропы с криптокошельками для получения выкупа и распределяли "заработок" между членами группировки.

Прежде всего они взламывали учетные записи работников предприятия-жертвы, используя информацию из открытых источников и методы социальной инженерии. Из присвоенных аккаунтов хакеры распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Таким образом получали доступ к серверам и похищали с них информацию.

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После этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и делались непригодными для использования. За дешифровку члены организованной группы требовали миллионные выплаты в криптовалюте. К примеру, за возобновление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов хакеры требовали перечислить 450 биткоинов на подконтрольный криптокошелек, что в эквиваленте составляет 48 млн грн.

Установлено, что за несколько лет преступной деятельности участники группы зашифровали более 250 серверов мировых предприятий и нанесли ущерб на сумму более 3 млрд грн в пересчете на национальную валюту.

В результате многомесячной работы украинским правоохранителям при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции удалось идентифицировать лидера хакерской группировки и его четырех самых активных сообщников.

Для обезвреживания преступной группировки и анализа цифровых данных в столицу прибыли более 20 членов Объединенной следственной группы JIT из Норвегии, Нидерландов и Франции, а также правоохранители из Германии и Федерального бюро расследований США. На территории Нидерландов Европол создал специальную рабочую группу и виртуальный командный пункт для безотлагательного анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины.

Правоохранители провели более 30 обысков в помещениях и автомобилях фигурантов Киевской области, а также в Черкасской, Ровенской и Винницкой областях. Изъята компьютерная техника, автомобили, криптовалютные активы, почти 4 млн грн, банковские и сим-карты, "черновые" записи, а также десятки электронных носителей информации и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас в суд направлено ходатайство об аресте изъятого имущества.

Действия участников группы расследуются как несанкционированное вмешательство в работу информационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей; создание с целью противоправного использования, распространения или сбыт вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт; и вымогательство (ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Сейчас трем участникам группы сообщено о подозрении. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия с целью установления местонахождения других членов группировки.

В Европоле отмечают, что "в рамках беспрецедентных усилий правоохранительные и судебные органы семи стран объединили усилия с Европолом и Евроюстом, чтобы уничтожить и задержать в Украине ключевые фигуры, стоящие за масштабными операциями с программами-вымогателями, сеющими хаос во всем мире". Отмечается, что операция состоялась в критический момент, когда страна борется с вызовами военной агрессии России против ее территории.

"21 ноября в Киевской, Черкасской, Ровенской и Винницкой областях провели обыски в 30 объектах, в результате которых задержали 32-летнего главаря. Также задержаны четверо самых активных сообщников главаря ... это последнее действие произошло после первой серии арестов в 2021 году в рамках того же расследования. С тех пор в Европоле и Норвегии был организован ряд оперативных мероприятий с целью криминалистического анализа устройств, изъятых в Украине в 2021 году. Эта дальнейшая криминалистическая работа способствовала идентификации подозреваемых, которые были объектом акции на прошлой неделе в Киеве", - прокомментировали в Европоле.

Отмечается, что дело касается серии громких атак программ-вымогателей на организации в 71 стране.

Российские хакеры охотятся на личные данные украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее Госспецсвязи предупредило, что российские хакеры охотятся на персональные данные украинцев.

По словам представителя госслужбы Владимира Кондрашова, наряду с попытками поразить и уничтожить в Украине инфраструктуру россияне развернули также массированные кампании, нацеленные на сбор персональных данных украинцев. Кондрашов отметил, что фишинг, то есть выманивание определенных персональных данных у пользователей, остается излюбленной тактикой российских хакеров. Этот вид атак угрожает не только непосредственно руководителям определенных предприятий и госслужащим, но и обычным гражданам, подчеркнул Кондрашов.

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