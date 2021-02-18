Газовщики перекрыли газовый стояк, а спасатели, поднявшись на этаж, открыли входную дверь в квартиру.

В Днепре 90-летняя женщина забаррикадировалась в квартире, открыла газ и угрожала подорвать дом.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в среду, 17 февраля, на улице Менахем-Мендл Шнеерсона,3. По словам местных жителей, перед тем, как закрыться в квартире, пенсионерка прогоняла всех с детской площадки и кричала на прохожих.

Когда жители дома почувствовали в подъезде запах газа, они попытались поговорить с пенсионеркой, но та их игнорировала. С каждой минутой ситуация усугублялась. В результате жители позвонили в полицию.

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Газовщики сразу же перекрыли газовый стояк, а спасатели, поднявшись на этаж, открыли входную дверь в квартиру.

По предварительной информации, пенсионерка пыталась забить ее гвоздями и перегородила вход холодильником. Газ сразу же перекрыли, а женщину передали медикам.

Как позже выяснилось, женщина страдает от психических расстройств. Ее госпитализировали в специализированное медучреждение. Никто не пострадал.

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Автор: УНИАН