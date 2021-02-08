За похищение велосипедов 45-летний киевлянин может получить до 6 лет тюрьмы.
Читайте такжеВ центре Киева горело кафе эвакуировали 5 человекКак сообщает отдел коммуникации полиции Киева,
завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который взломал входной замок двери гаражного бокса и похитил оттуда пять велосипедов.
Это произошло в начале этого года. В полицию поступило сообщение от владельца бокса, находящегося в гаражном кооперативе на улице Туполева.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая разработала ряд видео с камер наблюдения, опросила свидетелей и отобрала отпечатки пальцев. Работники отдела криминальной полиции в течение суток установили личность предполагаемого подозреваемого.
Злоумышленником оказался местный житель, который неоднократно судим за аналогичные преступления. Похищенные велосипеды правоохранители нашли в ломбардах других районов столицы.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное обвиняемому грозит от 3 до 6 лет лишения свободы, отмечают в полиции.
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