Подростка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу.

В Одессе электротоком тяжело травмирован 12-летний мальчик, взобравшийся на крышу вагона.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня на железнодорожной станции «Одесса-Восточная».

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«О несчастном случае в полицию сообщили прохожие», - сообщили в главке.

Предварительно установлено, что ребенок травмирован, забравшись на крышу вагона.

Подростка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

«У 12-летнего ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок», - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Лариса Козовая