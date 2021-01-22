В Одессе электротоком тяжело травмирован 12-летний мальчик, взобравшийся на крышу вагона.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня на железнодорожной станции «Одесса-Восточная».
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«О несчастном случае в полицию сообщили прохожие», - сообщили в главке.
Предварительно установлено, что ребенок травмирован, забравшись на крышу вагона.
Подростка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
«У 12-летнего ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок», - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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