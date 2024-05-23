Таким образом, количество погибших от удара, который оккупанты нанесли в конце апреля, увеличилось до восьми.

В четверг, 23 мая, в больнице Одессы умерла маленькая девочка, которая 29 апреля во время удара РФ по побережью получила тяжелое ранение в сердце - город был атакован ракетой с кассетной боевой частью, которая попала во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера".

"Ужасная новость... Сегодня в больнице умерла маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеского обстрела по Одессе 29 апреля. Ей было всего 4,5 года", - сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, вся Одесса молилась за него, но травмы были очень тяжелыми.

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"Мои самые искренние соболезнования родителям и семье маленькой Златы... Россия - страна-террорист", - подчеркнул городской голова.

Смерть ребенка также подтвердил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

"К сожалению, количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. В больнице умерла Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка. Наши медики боролись до последнего... Нет ничего страшнее смерти ребенка", - написал чиновник в Telegram.

Российский удар по Одессе 29 апреля

Как сообщал УНИАН, вечером 29 апреля террористическая армия РФ нанесла по прибрежной зоне Одессы ракетный удар - одному из элитных районов города. В это время там было много людей, которые отдыхали, в частности после рабочего дня. Впоследствии стало известно, что удар был нанесен баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Кассетные боеприпасы разлетелись на 1,5 км. В результате погибло 5 гражданских лиц (двое из них умерли в больнице), более 30 получили ранения. Впоследствии в больнице умер еще один тяжело раненый человек.

В результате атаки значительно повреждено здание Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера". Также повреждены 25 гражданских автомобилей, 20 частных жилых домов, инфраструктурные объекты и тому подобное.

Среди раненых было двое детей (16-летний парень и девочка, которой еще нет 5 лет).

Родные маленькой девочки Златы обращались за помощью к одесситам, но просили не деньги - они просили молиться за ее спасение.

Среди раненых также - беременная женщина и бывший нардеп Сергей Кивалов, который является основателем и экс-ректором Одесской юридической академии, а также президентом Международного гуманитарного университета (МГУ). На территории дворца погиб проректор МГУ Борис Васильев. О седьмой жертве стало известно 8 мая - в больнице умер парень, 2001 года рождения.

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