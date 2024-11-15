Город отходит после последней ракетно-дроновой атаки оккупантов.

В Одессе во время массированной атаки российских оккупантов, произошедшей в ночь на 15 ноября, погибла женщина, десять человек получили ранения. Повреждены, в том числе девять многоэтажных жилых домов, сотни квартир остались без окон, крыши обвалились.

Журналистам пострадавшие рассказали, что до сих пор не могут отойти после атаки.

"Я не могу говорить, очень трудно разговаривать. Третий этаж начал гореть, все было рядом со мной...", - говорит пожилая женщина. По ее словам, она едва успела выбежать на улицу.

Другая жительница рассказала, что слышала сначала отдаленный грохот, а потом произошел взрыв. Ее муж и сын, покрытые пылью, выбежали в коридор, семья успела спастись. Женщина со слезами на глазах рассказывает, что пыталась найти своих котов, но одно животное, судя по всему, погибло.

Третья семья не пострадала, потому что находилась в другом месте, и вернулась, когда узнала, что горит их дом.

"Мы очень волновались за соседей с третьего этажа", - рассказала молодая женщина.

На кадрах видно, что от жилья этих людей осталась только куча камней и поврежденное имущество.

В соцсетях показали дом в другом районе города, где погибла 35-летняя женщина. Пятиэтажное здание значительно повреждено, а в квартире, где произошла трагедия, сплошное месиво из стекла, обломков стен, мебели, среди которых видны детские игрушки, книги и одежда. За кадром слышен плач.

Мэрия города обнародовала видео, на котором руины, в которые превратилось жилье одесситов, разрушенные квартиры, обрушенные крыши.

Также стало известно, что в результате атаки повреждена квартира директора программ студий по безопасности Совета внешней политики "Украинская призма", кандидата политических наук Анны Шелест. Она тоже обнародовала фото и видео, на которых зафиксировала разрушения.

"Это была моя квартира... Расскажите мне об уступках России...", - рассказала она. Позже Шелест уточнила, что спасателям удалось остановить огонь прямо перед дверью ее квартиры, но крыша полностью уничтожена. Члены ее семьи не пострадали.

Комбинированный удар по Одессе - детали

Российская армия поздно вечером 14 ноября нанесла по Одессе массированный комбинированный удар - ракетами и дронами. Погибла 35-летняя женщина, еще 10 человек получили ранения, среди них - ребенок. В городе вспыхнули пожары, поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения, что привело к отключению 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школ, роддома. Повреждены 9 многоэтажных домов, учебные заведения, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 транспортных средств. Также враг попал по припортовой инфраструктуре Одессы.

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