Одесса подверглась массированной комбинированной атаке: ужасные последствия ударов (фото)

Враг запустил две управляемые авиационные ракеты из акватории Черного моря и 29 ударных БпЛА.

Ночью Одесса подверглась массированной комбинированной атаке, которую осуществила оккупационная российская армия. Погибла молодая женщина, ранены 10 человек, среди которых - ребенок.

Как сообщили в Воздушных силах ВС Украины, в ночь на 15 ноября, начиная с 21.00 четверга, противник нанес по Одесской области комбинированный удар.

В частности враг запустил две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря и 29 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и временно оккупированного Крыма. По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти дронов. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области.

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По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в результате атаки в Одессе погибла 35-летняя женщина - жительница пятиэтажного жилого дома в спальном районе города. Пострадали 10 человек, из них 8 с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Среди раненых - ребенок.

"Повреждены 9 многоэтажных домов, учебные заведения, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 транспортных средств. Также враг попал по припортовой инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, погибшая женщина была дома: кровать, на которой она спала, находилась у окна. В общем разрушения, пожары, которые произошли в результате атаки РФ, зафиксированы в 7 местах города. Как отметил городской голова, коммунальщики работали в течение ночи и им удалось восстановить трубопровод, который был поврежден в нескольких местах. Планируется, что в течение нескольких часов отопление в более 200 жилых домах, медицинских, образовательных и других учреждениях будет восстановлено.

Начальник департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич уточнила, что повреждены две школы и три садика - выбиты окна, рамы и т.д.

"Болезненный и привычный алгоритм, нам вносят беспорядок - мы снова ремонтируем, носим, чистим, чиним, чиним. Что за сознание такое искаженное, рушить жилье, детские учреждения, больницы, убивать, калечить. Что за воспитание такое...", - констатирует Буневич.

Российская атака на Одессу

Напомним, Одесса была под массированной атакой армии РФ, в городе вспыхнули пожары, поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Без теплоснабжения осталось 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы.

Котельная также обслуживала один из роддомов города, где сейчас там находится 28 рожениц и 22 младенца. Погибла женщина, среди пострадавших - 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. Также в тяжелом состоянии госпитализирован 22-летний парень. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести.

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