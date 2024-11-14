Одесса была под массированной атакой РФ: есть жертва и проблемы с теплоснабжением в городе (фото)

Повреждены жилые дома, церковь, автомобили.

Одесса под массированной атакой российской армии, в городе пожары, поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Как передает корреспондент УНИАН, поздно вечером 14 ноября во время воздушной тревоги в городе начались взрывы.

Обновлено 23:15. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район.

"Есть погибшая и раненая, повреждена гражданская инфраструктура. В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе погибла женщина. Ранены, по меньшей мере, два человека. Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Принуждена прекращена работа. из котельных Одессы. Над ликвидацией последствий работают все. соответствующие экстренные службы", - написал он.

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Ранее Кипер предупредил о применении врагом ударных беспилотников и попросил население находиться в укрытиях.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!", - подчеркнул чиновник.

Впоследствии мэр города Геннадий Труханов сообщил, что из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения.

"Вынужденно прекращена работа одной из котельных города", - добавил городской голова.

По данным представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, российская армия, по предварительным данным, также атаковала Одессу двумя крылатыми управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, наносит удары по гражданской инфраструктуре.

"Надеюсь, что у всех все максимально нормально. Не буду говорить "хорошо", потому что атака максимально жесткая", - сказал Братчук.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что сейчас Одесса под массированной атакой.

"Одесса, держимся! По ходу один из самых массовых налетов за последнее время", - подчеркнул он.

В соцсетях люди пишут, что есть попадания в жилой сектор, сообщается о как минимум двух пожарах, повреждениях домов, остановок общественного транспорта. В городе продолжаются взрывы.

Глава Офиса президента прокомментировал атаку россиян. Он написал:

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной головой террорист".

Удары РФ по Одесской области

Напомним, в ночь на 9 ноября российская оккупационная армия нанесла атаки по Одесской области дронами типа Shahed-136, погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет.

Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем.

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