Парню грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Во Львове 15-летний юноша избил бездомную женщину. От полученных травм она скончалась.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Читайте такжеВ Киеве трое мужчин били и пытали бездомных людей ради забавыТело женщины нашли 19 февраля в заброшенном здании на улице Бойковской. Правоохранители выяснили, что это 44-летняя жительница Львова, которая не имела постоянного места проживания: она жила в этом же здании.

Экспертиза показала, что женщина умерла от ударов в голову. Полиция разыскала причастного к ее смерти 15-летнего львовянина.

По информации следствия, в ночь с 13 на 14 февраля парень жестоко избил бездомную. Сначала бил ногами и руками по всему телу, а потом продолжил бить деревянной ножкой от стула. Женщина вскоре скончалась от полученных телесных повреждений.

Следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Парню грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова