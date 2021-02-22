У задержанного юноши обнаружили склад оружия.

18-летний житель Запорожья подозревается в убийстве 19-летнего юноши выстрелом из ружья.

По информации патрульной полиции Запорожской области, около полуночи 18 февраля правоохранителей вызвали на улицу Воронина к многоквартирному дому. Там, по словам анонимного заявителя, из оружия ранили человека.

Читайте такжеВ России 9-летняя девочка рассказала в "ТикТок", что к ней ломится пьяный сосед - после записи ролика мужчина застрелил ребенка (видео)Инспекторы приехали, обследовали подъезд, обнаружили открытую дверь на восьмом этаже, а на полу следы крови. В одной из комнат квартиры патрульные увидели юношу с огнестрельным ранением грудной клетки и без признаков жизни. Медики констатировали смерть.

Патрульные установили, что о происшествии сообщил житель первого этажа этого же подъезда, однако дома его не было. Во время обследования прилегающей территории под балконом заявителя правоохранители заметили на снегу следы, которые вели к соседней лоджии. Там нашли оружие.

В отделе коммуникации полиции Запорожской области рассказали, что оружие принадлежало 18-летнему жителю Запорожья, а после стрельбы он выбросил его с балкона.

«Предварительно установлено, что выстрел был сделан из ружья, которое полицейские нашли во время обследования прилегающей к дому территории под балконом на первом этаже. На этом же месте обнаружены два пистолета марки "ПМ", пистолет марки "ТТ" и нарезной карабин», — сообщили в полиции.

За несколько часов правоохранители разыскали юношу: тот скрывался в квартире своего знакомого.

При этом сначала патрульная полиция на своей странице в Facebook сообщала, что 18-летний парень самостоятельно обратился на линию 102 с сообщением о своем местонахождении, а также во время общения с патрульными пояснил, что выстрелил из-за собственной неосторожности, а потом, испугавшись, спрятал оружие под балконом и убежал. Кроме того, патрульные отмечали, что в квартире, где нашли труп, находилась мать. По ее словам, она спала и не слышала выстрелов или шума борьбы.

Однако впоследствии правоохранители отредактировали пост и удалили информацию об объяснениях юноши и о матери погибшего.

Читайте такжеВ США 20-летнего пранкера застрелили на съемках розыгрыша с ограблениемЗадержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Шевченковский районный суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

Также открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все изъятое оружие отправили на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

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Автор: Катерина Комолова