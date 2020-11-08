Задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком.

Злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восемь, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Им оказался 29 летний житель Кривого Рога – Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что он "пришел из ада", то, что "он Бог", что некий "голос" приказал ему убить 15 человек", - сообщил он.

Задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком.

По словам родственников Усенко, то ездил работать в Чехию, откуда год назад вернулся другим человеком.

"Стал говорить о каких то демонах. Но вёл себя не агрессивно", – цитирует родственников Геращенко.

Во время обыска в доме убийцы на стенах полиция нашла "странные мистические символы и концентрические рисунки". Трактовать их будут эксперты в психиатрии.

Геращенко подтвердил, что в результате нападения погибли отец и сын.

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На опубликованном видео мужчина утверждает, что обращался в отделение полиции, чтобы они помешали ему совершить убийство.

"Полиция будет проводить детальное следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек для понимания – не было ли эта трагедия вдохновлена кем то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства", – подытожил замминистра.

Убийство в Кривом Роге: что произошло

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди пострадавших - 8-летний ребенок.

Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

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Автор: Олег Давыгора