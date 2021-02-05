Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

В Киеве задержали мужчину по подозрению в убийстве жены.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Трагедия произошла в доме на улице Боевой. Злоумышленник ранил жертву ножом во время семейной ссоры. По словам начальника следственного управления полиции Голосеевского района Олега Самойловича, женщине были нанесены многочисленные множественные удары ножом.

"Женщина от полученных ранений скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник скрылся, но в течение нескольких минут полицейские разыскали его и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он - 49-летний уроженец Харьковщины, который ранее не привлекался к уголовной ответственности", - рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мужчине сообщено о подозрении, его грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, 27-летняя погибшая - гражданка России. С 2003 года она проживала в Украине, работая танцовщицей. Убийство было совершено в арендованном доме.

"Супруги поссорились на втором этаже, в спальне. Во время конфликта мужчина спустился на первый этаж, взял кортик и вернулся к жене. Там он нанес ей несколько ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", – пишет издание.

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Автор: УНИАН