В Шевченковском районе Киева, вблизи Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, нашли труп мужчины.
Об этом Obozrevatel стало известно из собственных источников.
По их данным, тело мужчины с петлей на шее заметил случайный прохожий на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода.
"Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии", - добавил источник.
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Погибшему на вид около 45-50 лет, среднего телосложения, рост около 180 см. Мужчина был одет в коричневую куртку и черные брюки. Рядом с ним лежали два рюкзака и сумка.
В Шевченковском райуправлении полиции Киева, которое занимается расследованием, нашим журналистам рассказали, что уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Пока что личность погибшего не установлена.
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