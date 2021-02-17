Тело заметил случайный прохожий на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода.

В Шевченковском районе Киева, вблизи Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, нашли труп мужчины.

Об этом Obozrevatel стало известно из собственных источников.

По их данным, тело мужчины с петлей на шее заметил случайный прохожий на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода.

"Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии", - добавил источник.

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Погибшему на вид около 45-50 лет, среднего телосложения, рост около 180 см. Мужчина был одет в коричневую куртку и черные брюки. Рядом с ним лежали два рюкзака и сумка.

В Шевченковском райуправлении полиции Киева, которое занимается расследованием, нашим журналистам рассказали, что уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Пока что личность погибшего не установлена.

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Автор: УНИАН