Через трое суток правоохранители установили личность погибшей – ней оказалась 30-летняя жительница Голосеевского района.

В Киеве мужчина застрелил на улице женщину, чтобы завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киев.

13 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ягодной прохожие нашли мертвую женщину с пулевым ранением головы. С места убийства изъят неиспользованный патрон и гильза к огнестрельному оружию.

"Через трое суток мы установили личность погибшей - это 30-летняя жительница Голосеевского района. А также установили предполагаемого подозреваемого", - рассказали в полиции.

Им оказался 44-летний житель города Киева, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления.

По словам начальника полиции Киева, подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство расследуется по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, так как есть материалы, которые указывают на то, что это - нередкий случай», - добавил Андрей Крищенко.

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Автор: Денис Прядко