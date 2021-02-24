В тот вечер состоялась встреча между несколькими мужчинами, чтобы решить финансовый вопрос - один из них якобы задолжал другому около 100 тыс. долларов США.

Причиной конфликта, в результате которого был убит мужчина в Харькове, стал денежный долг.

Читайте такжеВ Одессе задержали наркокурьера, который прятал амфетамин в упаковках из-под сокаКак сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции поступило сообщение, что в пер. Отакара Яроша слышен звук выстрела.

На месте происшествия правоохранители обнаружили труп 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

«Установлено, что в тот вечер состоялась встреча между несколькими мужчинами, чтобы решить финансовый вопрос - один из них якобы задолжал другому около 100 тыс. долларов США. Вместе с мужчиной, который давал указанную сумму в долг, приехали еще несколько его знакомых», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе общения между подозреваемым и другими лицами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из оппонентов, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле. От полученного ранения потерпевший скончался.

Личность злоумышленника была оперативно установлена, и уже через несколько часов он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 50-летний мужчина. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что этому предшествовало

В Харькове сегодня вечером на ступеньках супермаркета застрелили мужчину.

Убийство произошло около 19:30. Вызов на "103" поступил в 19:40. Со слов очевидцев, убили молодого человека выстрелом в голову.

В городе ввели полицейскую операцию "Сирена".

Позже полицейские оперативно задержали злоумышленника, который совершил убийство в Шевченковском районе.

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Автор: Юлия Янкевич