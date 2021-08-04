Убийство в Одессе правоохранители считают заказным. Поиски подозреваемого продолжаются.

В Одессе гражданин Грузии – 27-летний Эльмураз Мамедов, во время стрельбы в 25-летнего азербайджанца и однофамильца Лачина Мамедова засветил лицо на камеры видеонаблюдения.

У правоохранителей есть видео, на котором видно, как злоумышленник стрелял в иностранца, а жертва пыталась убежать, стало известно корреспонденту УНИАН во время брифинга прокурора Одесской области Сергея Костенко и начальника Главного управления Нацполиции в регионе Олега Беха.

Журналистам также показали фото подозреваемого. Позже снимок был опубликован на сайте ГУ Нацполиции на Одесчине.

На фото указаны личные данные возможного стрелка. По сведениям полиции, мужчина родился 25 октября 1993 года и является уроженцем грузинского города Гардабани. Подозреваемого продолжают разыскивать.

Прокурор Одесской области Сергей Костенко отметил, что у правоохранителей есть все основания считать убийство в Одессе заказным.

Напомним, стрельба в Одессе произошла днем 3 августа на ул. Малиновского во дворе жилого комплекса Новые Черемушки, который продолжают строить.

По сведения правоохранителей, Эльмураз Мамедов несколько раз выстрелил в Лачина Мамедова из пистолета-пулемета и скрылся. Пострадавший позже умер от полученных ранений.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Мотивом преступления считают конфликт жертвы с гражданином Грузии.

Правоохранители выяснили, что у стрелка был подельник.

СМИ писали, что убитый был бизнесменом. Правоохранители отмечали, что он не имел серьезных проблем с законом. У жертвы киллера было двое детей.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк