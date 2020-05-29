В Одесской области жестоко убили супругов

На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения и колото-резаные раны.

В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестные жестоко убили супругов.

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Как сообщили УНИАН источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера в одном из частных домов указанного населенного пункта обнаружены убитыми мужчина и женщина.

По данным правоохранителя, у супругов – огнестрельные ранения, колото-резаные раны, в частности, на горле, и пр.

«У женщины поломаны пальцы руки», - сказал представитель главка, затруднившись уточнить, являются ли погибшие предпринимателями.

По данным правоохранителей, мужчина, 1973 года рождения, и женщина, 1982 года рождения, найдены на территории своего домовладения, на окраине Шабо – недалеко от остановки «Совхоз».

Местные жители предполагают, что убийство может быть связано с началом курортного сезона, так как супруги сдавали в прокат водные мотоциклы в расположенном рядом курортном поселке Затока. Мужчина и женщина проживали в гражданском браке.

По предварительным данным, ценные вещи в доме не пропали.

В полиции официально случившееся пока не комментируют.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

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