На Днепропетровщине нашли мертвым двухлетнего мальчика

Предварительно установлено, что ребенка избил сожитель матери. На утро мальчика нашли мертвым в постели.

Сегодня, 23 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов в поселке Слобожанское Днепровского района выявлен ребенок 2018 года рождения без признаков жизни.

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По предварительной информации, ночью 22 апреля мужчина в присутствии матери нанес мальчику телесные повреждения и оставил его в постели. На утро они обнаружили, что ребенок не подает признаков жизни, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, сожитель женщины сбежал, а мать вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть мальчика.

В течение часа мужчину задержали сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции и доставили в отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.