В полиции сообщили новые детали происшествия, установленные во время первоочередных следственных действий.

Полиция Николаевской области сообщила новые детали инцидента, во время которого женщина забрала у нападавшего нож и нанесла ему смертельное ранение.

Соответствующее дополнение к уже ранее опубликованной информации было сделано в Facebook.

Там сообщили, что во время первоочередных следственных действий полицейские установили, что мужчина и женщина были знакомы. Они отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки.

"Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, который также вышел во двор. Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот", - сказано в сообщении.

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В полиции добавили, что относительно обстоятельств происшествия женщина предоставлять объяснения отказывается, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Также относительно возможной попытки изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила.

На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщине сообщено о подозрении. Расследование продолжается.

Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, в одном из сел Николаевской области 30-летняя женщина в доме культуры ударила ножом в живот 25-летнего пьяного знакомого поскольку он на дискотеке "проявлял к ней излишнее внимание". Пострадавший скончался на месте преступления.