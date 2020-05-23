Подозреваемого в расстреле на Житомирщине взяли под стражу без права внесения залога

На суде адвокаты Захаренко просили, чтобы его отпустили под домашний арест, поскольку этот человек имеет инвалидность.

В Житомире сегодня суд взял под стражу без права внесения залога Анатолия Захаренко, который подозревается в том, что вчера ночью застрелил из охотничьего ружья семь человек на Житомирщине.

Как передает корреспондент УНИАН, таки приговор вынес сегодня Королевский районный суд города Житомира.

"Применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля без права внесения залога”, - говорится в постановлении суда.

Напомним, на суде адвокаты Захаренко просили, чтобы его отпустили под домашний арест, поскольку этот человек имеет инвалидность.

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Как сообщал УНИАН, в зал суда подозреваемый зашел под конвоем в бронежилете и защитной маске.

По данным следствия, 22 мая на берегу пруда близ села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. ”Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых – бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры”, - сообщили в прокуратуре.

Арендатора водоема задержали в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного правонарушения устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, среди жертв убийцы из Попельнянского района Житомирщины – нацгвардейцы и волонтеры. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события.

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